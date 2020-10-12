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Автомобилистов Подмосковья призвали быть аккуратнее на дорогах из‑за тумана ночью
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Октября 2020, 09:20
В Московской области предстоящей ночью ожидается туман, поэтому водителей призвали быть внимательными на дорогах, сказано в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Минтранс Московской области призывает автомобилистов быть аккуратнее на дорогах: не превышать скоростной режим, не совершать резких маневров и обгонов», — уточняется в материале.
Кроме того, водителям рекомендовали заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.
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