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Свыше 850 школ Подмосковья уйдут на плановые каникулы с 26 октября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Октября 2020, 10:27
С 26 октября в Подмосковье более 850 школ уходят на плановые каникулы, речь идет о школах с обучением по четвертям, рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
«Каждый год примерно в это же время завершается I четверть. <...> Каникулы в этих школах продлятся неделю», - сообщила Каклюгина.
Вся информация о сроках каникул опубликована на сайтах соответствующих школ. Также ее разместят и в родительских чатах.
Все остальные школы продолжат работу в очном режиме, не уходя на каникулы.
С 5 октября на плановые недельные каникулы также уходили школы с модульной системой обучения.
В школах Московской области строго соблюдаются все меры санитарной безопасности. Министерство образования Подмосковья каждый день проводит выездной мониторинг в школах.
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