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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Подмосковье до 16 октября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Октября 2020, 10:28
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе из-за порывистого ветра, информируется на сайте Гидрометцентра РФ.
«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.
Предупреждение о порывистом ветре действует до 9:00 16 октября.
В Московском регионе ожидается понижение температуры к выходным до плюс 5-6 градусов.
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