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Жители Подмосковья смогут сами выявлять самострои с помощью мобильного приложения
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Октября 2020, 10:52
В Московской области можно будет самостоятельно выявлять самострои с помощью мобильного приложения «Подмосковные стройки», специально для активных граждан региона запустили в приложении новую функцию, информируется в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора.
Данную функцию интегрировали с дополненной реальностью. Чтобы оставить жалобу на объект, достаточно навести на него камеру телефона. Если информации об объекте нет, то система предложит оставить обращение на портале «Добродел». Заявка автоматически поступит в Главгосстройнадзор и инспекторский состав оперативно отреагирует.
«Самовольное строительство создает в Московской области негативный фон, поэтому мы держим этот вопрос на особом контроле. Отмечу, что перед Главгосстройнадзором не стоит задачи провести зачистку и снести данные объекты. Мы разбираемся в каждой ситуации и работаем в рамках законодательства. Там, где возможно привести объект в соответствие, даем застройщику такую возможность и всячески ему помогаем, так как новые объекты – это дополнительные налоги в бюджет Московской области», - сообщил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.
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