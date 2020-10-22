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Город‑утопия советских ученых: подкаст «Путь‑дорога» расскажет о наукограде Пущино
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Октября 2020, 09:43
Наукоград Пущино называют удавшимся проектом градостроительной утопии. Его строили для ученых, исходя из идеи, что город должен быть максимально удобным. В Пущине воплотили ряд архитектурных экспериментов: здесь есть нетиповые жилые дома и научно-исследовательские институты как яркие примеры советского модернизма. О работе и быте советских ученых можно узнать в новом выпуске подкаста «Путь-дорога».
В новом выпуске ведущие Герман Иванов и Лена Твердая рассказывают, чем модернизм отличается от модерна, для чего в НИИ аварийный душ, зачем биофизикам ловкость рук, где хранится самая большая коллекция микроорганизмов в мире, как одной фразой решить судьбу советской науки, где в Пущине попасть на «вершину мира».
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