22октября 2020
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Вебинар о достопримечательностях Луховиц пройдет в четверг
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Октября 2020, 09:44
В четверг пройдет вебинар, который познакомит всех желающих с туристическими маршрутами и историями городского округа Луховицы, сказано в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.
Начало вебинара в 13:00. В рамках мероприятия эксперты поделятся историями о малоизвестных локациях и объектах Подмосковья, не забудут упомянуть о самолетостроительной отрасли, которая определила судьбу города, а также напомнят о колыбели отечественного флота и родине Государственного флага России.
«На вебинаре выступят глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков, известные эксперты туристической области, краеведы и представители музеев», – уточняется в сообщении.
Похожие вебинары уже проходили ранее. Их участники узнали о достопримечательностях Пушкинского, Богородского и Волоколамского городских округов. Программа вебинара «Открываем Россию. От первого» рассчитана на 1,5 часа.
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