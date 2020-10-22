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Около 1,5 тыс человек приняли участие в онлайн‑съезде терапевтов Подмосковья
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Октября 2020, 09:45
В Подмосковье прошел ежегодный съезд терапевтов региона, он прошел в онлайн-режиме, в первый день участниками мероприятия стали более 1,5 тысяч человек, сказано в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
«В системе здравоохранения Подмосковья трудятся почти 15 тысяч специалистов первичного звена. Мы с каждым годом стараемся развивать сеть первичных медорганизаций - открывать поликлиники и ФАПы, привлекаем новых специалистов. Но и на этом останавливаться мы не будем», - сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Депутат Госдумы, главный внештатный специалист-терапевт Минздрава Московской области Наталья Санина отметила, что было принято решение проводить мероприятие в формате видео-конференц-связи. Она добавила, что у каждого будет возможность посмотреть все секции съезда в записи.
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