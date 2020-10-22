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51 округ Подмосковья подготовился к зиме
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Октября 2020, 09:45
В Московской области 51 округ готов к периоду зимнего содержания, оценивались количество техники в рабочем состоянии, запас противогололедных материалов, сказано в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.
Готовность округов проверили сотрудники ведомства.
«На сегодняшний день в 45 муниципалитетах имеется на складе 84 432 (единицы - ред.) техники, в 26 муниципалитетах закуплено 28 334 тонны противогололедных материалов», — уточняется в сообщении.
С 18 сентября заместители министра благоустройства Московской области лично проверяли каждый муниципалитет на предмет их готовности к зиме.
«Для того чтобы избежать проблем этой зимой и большого количества обращений от жителей по содержанию территорий, нам необходимо качественно подготовится к сезону», — сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
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