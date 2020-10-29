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Пять представителей Подмосковья стали победителями конкурса «Лидеры России. Политика»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Октября 2020, 10:19
В Москве прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лидеры России. Политика», из 34 тысяч заявок были отобраны 49 победителей, из них пять человек из Московской области, сказано в сообщении пресс-службы организаторов конкурса.
В церемонии награждения победителей приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.
«У нас по отношению к 49 победителям обязательства, что каждый из них получает наставника, но ничто не мешает наставнику выбрать себе в команду тех, кто не стал победителем, но был финалистом. Поэтому, если у вас возник контакт с наставником, если он видит в человеке потенциал или вы сами хотите попроситься к кому-то из наставников, это ваше полное право», — добавил Кириенко.
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