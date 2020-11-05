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Аварийный жилой дом снесли в Серпухове
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Ноября 2020, 12:37
В подмосковном Серпухове на улице Пролетарской снесли одноэтажный аварийный жилой дом, сказано в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Здание снесли в рамках работ по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий.
«Многоквартирный деревянный жилой дом 1917 года постройки находился в аварийном состоянии: в результате пожара обрушились конструкции чердачного перекрытия и крыши, обнаружены дефекты и повреждения, снижающие несущую способность отдельных конструктивных элементов», - сообщил председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.
Из-за большого физического износа и невозможности восстановления объекта было принято решение о его сносе. На сегодня земельный участок площадью порядка 140 квадратных метров свободен от построек. Территория уже убрана, в будущем там намерены провести комплексное благоустройство.
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