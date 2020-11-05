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Подозреваемую в организации убийства отца задержали в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Ноября 2020, 12:37
Подмосковные полицейские задержали в Наро-Фоминском округе 47-летнюю москвичку, которую подозревают в организации убийства отца, сказано в сообщении пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.
«Женщина из-за личной неприязни к своему отцу с целью раздела имущества подыскивала исполнителя убийства. За исполнение заказа она предлагала вознаграждение в сумме 1,5 миллиона рублей», – сообщает начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.
По ее словам, после передачи части денег злоумышленницу задержали.
Она добавила, что все собранные материалы проверки по данному делу переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение.
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