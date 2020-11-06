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Подмосковье возглавило рейтинг регионов РФ по кадастровому учету недвижимости
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Ноября 2020, 11:04
Московская область возглавила топ-5 регионов страны, лидирующих по оформлению услуги кадастрового учета объектов недвижимости, информирует в пятницу «Российская газета».
Также в пятерку регионов-лидеров вошли Ставропольский край, Ленинградская, Ростовская и Нижегородская области.
«В целом по стране в первом квартале текущего года было принято более одного миллиона заявлений на услугу кадастрового учета недвижимости. Во время весеннего карантина спрос на услугу упал на 35%», — сказано в сообщении.
В третьем квартале в РФ стали активнее интересоваться услугой. Так, спрос вырос на 49%.
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