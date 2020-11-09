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В Подмосковье могут заблокировать соцкарты жителям старше 65 лет
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Ноября 2020, 11:09
Из-за второй волны пандемии коронавируса в Подмосковье вводятся дополнительные ограничительные меры, в настоящее время обсуждается возможность блокировки социальных карт для жителей старше 65 лет, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«С большой доли вероятности мы вынуждены будем заблокировать карты (социальные карты – ред.) для людей старшего поколения для того, чтобы все-таки оставить их дома», - сообщил Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что решение о дополнительных ограничениях для людей старшего поколения будет принято в среду.
«Мы сейчас внимательно посмотрим, где и что можно сделать, но наша задача еще большую безопасность обеспечить для людей преклонного возраста», - добавил губернатор.
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