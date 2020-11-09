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Около 90 мероприятий по благоустройству провели в Подмосковье в 2020 году
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Ноября 2020, 11:11
Порядка 90 мероприятий по благоустройству новых территорий было проведено в Подмосковье в текущем году, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Московская область — большая территория. Каждый город, каждый новый микрорайон <…> нуждается в комфортной среде и благоустройстве. Такую программу мы реализуем на протяжении последних пяти лет. В этом году порядка 90 подобных мероприятий — благоустройств парков, скверов, набережных — нам удалось сделать», — сообщил Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что на проведение этих работ повлияли жители.
«Они (жители – ред.) в постоянном контакте с нами. Что сделать, где сделать, где и что поставить. Вот мы сегодня здесь на набережной (Павшинская пойма – ред.), сдаем ее», — отметил губернатор.
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