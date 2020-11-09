09ноября 2020
понедельник
|
В декабре в Подмосковье заработает система беспилотного вождения транспорта в потоке
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 9 Ноября 2020, 11:11
В декабре этого года в Московской области в тестовом режиме заработает система беспилотного вождения транспорта в потоке, до конца года оборудование шести производителей проверят на совместимость, информирует в понедельник газета «Известия».
После того, как тестирование системы будет завершено, специалисты начнут разработку единого технического стандарта, как вести обмен данными. Это нужно, чтобы определить единые правила передачи данных. Сейчас они ведутся на усмотрение производителей оборудования.
«Основная задача технологии — предотвращение ДТП за счет получения и обработки информации о расположении, направлении и скорости движения транспортных средств в области радиодоступа», — сказано в материале.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +2 +4
вечером +1 +3 ночью +3 +5
Котировки
Партнеры