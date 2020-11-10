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Подмосковье вошло в топ‑3 по числу заявленных участников на конкурсе «Вкусы России»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Ноября 2020, 15:21
25 предприятий Подмосковья стали участниками конкурса «Вкусы России», благодаря этому регион вошел в топ-3 по числу поданных на конкурс заявок, сказано в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Подмосковье занимает второе место по заявленным участникам на конкурс. Сначала планировали подать заявки 17 компаний, в итоге количество участников увеличилось. В различных номинациях конкурса свою продукцию представят и будут отстаивать звание лучшего 25 предприятий региона», - сообщил глава Минсельхозпрода Московской области Андрей Разин.
Бренды, принявшие участие в конкурсе, относятся к производителям молочной, безалкогольной, кондитерской, мясной и других видов продукции, среди них: «Битки с луком Серпуховские», «Зарайская медовая коврижка», «Коломенская клубника», «Меды Коломенские», «Коломенская пастила», «Посадская коврижка», «Дмитровский картофель», «Луховицкий Кларий», «Коломенская улитка», «Творог из Горок», «Сыры Подмосковья», «Зарайские копченые деликатесы», «Егорьевский мед», «Луховицкий огурец», «Гречневая булочка Волоколамска», «Коломенский калач», «Можайское молоко», «Луховицкие сладкие томаты», «Луховицкая клубника», «Озерский лук», «Шатурское молоко», «Дмитровский пряник», «Можайский топленый творог», «Каширские томаты», «Лимонад из Черноголовки».
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