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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев даст большое интервью во вторник
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Ноября 2020, 15:22
Во вторник в 18 часов в эфире «Радио 1» и на сайте radio1.news можно будет послушать большое интервью губернатора Московской области Андрея Воробьева главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову.
Посмотреть интервью также можно будет на YouTube-канале «Радио 1».
Интервью будет посвящено 8 годам работы Воробьева на посту губернатора Московской области и ситуации с коронавирусом.
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Воробьева на должность временно исполняющего обязанности губернатора Московской области 8 ноября 2012 года. Он занимал эту должность до 14 сентября 2013 года, когда на выборах в единый день голосования был избран губернатором Подмосковья.
Воробьев был переизбран губернатором Московской области 9 сентября 2018 года.
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