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Программу комплексного благоустройства дворов завершили в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Ноября 2020, 15:23
Программа комплексного благоустройства дворовых территорий, в рамках которой было обновлено 687 дворов, завершена, сказано в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.
«Мы завершили программу комплексного благоустройства дворов на этот год. По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича (Воробьева – ред.) мы ежегодно благоустраиваем дворовые территории в регионе, на это есть большой запрос от жителей. В этом году из-за пандемии и более позднего старта работ программа была сокращена, но, тем не менее, была проделана большая работа по приведению в порядок дворов и завершена до наступления морозов. Всего обновили 687 дворовых территорий», - сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
К обязательным элементам благоустройства относятся информационные стенды, наружное освещение, детские площадки, озеленение, парковки, лавочки, площадки ТКО и урны.
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