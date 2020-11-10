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Жителям Подмосковья напомнили о переходе колледжей и вузов на удаленку с 16 ноября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Ноября 2020, 15:23
Подмосковные колледжи и вузы переходят на режим дистанционного обучения с понедельника, 16 ноября, сказано в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
В связи с пандемией Covid-19 среднее профессиональное и высшее образование в Подмосковье будет предоставляться дистанционно с 16 ноября по 29 ноября, соответствующее постановление ранее подписал губернатор региона Андрей Воробьев.
«Обучение в колледжах будет проходить на платформе «Цифровой колледж», в вузах — на собственных платформах каждого университета», — сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.
Он добавила, что на дистанционный режим обучения перейдут МГОУ, университет «Дубна», технологический университет в Королеве, Коломенский университет, Орехово-Зуевский университет, АСОУ, а также 49 колледжей, подведомственных министерству образования Подмосковья.
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