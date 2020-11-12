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Двух подозреваемых в серии краж из коттеджей задержали в Наро‑Фоминском округе
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Общество — 12 Ноября 2020, 10:01
В Наро-Фоминском городском округе Подмосковья задержали двух уроженцев ближнего зарубежья, подозреваемых в совершении серии краж из загородных домов, сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«Установлено, что злоумышленники в течение двух месяцев в ночное время отжимали окна и незаконно проникали в коттеджи, откуда похищали электроинструменты, верхнюю одежду, обувь, наручные часы, парфюмерию, солнцезащитные очки, бытовую и компьютерную технику. Затем они грузили похищенное в автомобиль и покидали место преступления», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Татьяна Петрова.
При обыске квартир подозреваемых удалось обнаружить часть украденных вещей, остальное один из фигурантов отправил за границу своим родственникам.
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