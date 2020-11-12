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Прошедшая ночь стала самой холодной в Московском регионе с начала осени
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Ноября 2020, 10:03
В Москве и Подмосковье минувшей ночью зафиксировали самую низкую температуру с начала осени, сказано на сайте «Метеовести».
На столичной метеостанции на ВДНХ в 06:00 минимальная температура составила минус 2,9 градуса.
«Самой холодной точкой Подмосковья стало Мелихово, там метеорологи зафиксировали температуру воздуха минус 6,3 градуса - это самая низкая температура воздуха, наблюдавшаяся сегодня на территории всего Центрального федерального округа», - скаазно в сообщении.
До этого самая низкая температура ночью была зафиксирована 9 ноября, тогда в мегаполисе столбики термометров опустились до минус 1,2 градуса, в подмосковном «Новом Иерусалиме» - до минус 2,9 градуса.
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