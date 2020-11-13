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Путин попросил Воробьева помочь студентке запустить акселератор для самозанятых инвалидов
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Ноября 2020, 16:30
Президент России Владимир Путин попросил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева помочь студентке МГУ Диане Цыганковой реализовать ее идею о создании акселератора проектов самозанятых с ограниченными возможностями здоровья.
В пятницу проходит форум «Сильные идеи для нового времени». В рамках форума прошел сбор идей и предложений по развитию страны, самые сильные из которых будут реализованы.
«Такие инициативы будут способствовать реализации задач и целей, что мы перед собой ставим. Губернатор (Подмосковья – ред.) Андрей Воробьев – он очень активный человек, умеющий реализовывать хорошие перспективные проекты, идеи. Он поможет», - сообщил Путин на пленарном заседании форума, отметив проект Цыганковой.
По ее словам, акселератор призван адаптировать для молодежи с ограниченными физическими возможностями все необходимые условия для реализации предпринимательской деятельности. Также проект будет способствовать формированию института самозанятости.
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