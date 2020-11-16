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Свыше 2,9 тыс человек переедут в новое жилье до конца года в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Ноября 2020, 15:46
В Подмосковье в 2020 году планируют перевыполнить план переселения из аварийного жилья, всего в новые квартиры до конца года переедут более 2,9 тысячи человек, сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
В понедельник губернатор региона Андрей Воробьев проводит совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.
«По итогам 2020 года переселят столько же жителей, сколько за период 2016-2017 годов. Это максимальный объем расселения. В этом году мы хотим расселить 45,6 тысячи квадратных метров жилья. <...> Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, мы в 2020 году выполним целевые показатели и даже перевыполним на 110%. Будут переселены более 2,9 тысячи человек», — сообщил Локтев.
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