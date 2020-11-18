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Московский школьник, «вступившийся» за сыр, получит подарки от Олега Сироты
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Ноября 2020, 14:35
Фермер из подмосковной Истры Олег Сирота поддержал московского школьника, который получил двойку за альтернативное мнение о героях басни Крылова «Ворона и Лисица».
В своем сочинении пятиклассник «вступился» за сыр. По его мнению, лисица - хитрая, ворона - глупая, а сыр ни в чем не виноват. Учитель назвал такую позицию глупостью и поставил за сочинение два. Сыровары решили поддержать юного гения с нестандартным мышлением.
«Ждем вместе с родителями в гости за утешительным призом в виде головки сыра, подарками от наших коллег-фермеров, за вкусной пиццей и, конечно, экскурсией по сыроварне и ферме, на которой Ники узнает все этапы производства «ни в чем не виноватого сыра»!» - сообщил Сирота в Instagram.
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