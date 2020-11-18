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Свыше 648 подмосковных детей‑сирот получили собственное жилье с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Ноября 2020, 14:37
В Подмосковье с начала года уже более 648 детей-сирот получили собственное жилье, планируется обеспечить жильем более 700 детей-сирот до конца года, сказано в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.
«До конца года жильем будут обеспечены 780 сирот <...> в 61 муниципальном образовании региона, на эти цели выделено более 2 миллиардов рублей», – сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
По словам министра, почти половина квартир выдана в домах-новостройках.
«Работа по обеспечению <...> полностью завершена уже в 35 городских округах», - отметила Каклюгина.
Среди них Богородский, Восход, Дзержинский, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Жуковский, Звездный городок, Ивантеевка, Кашира, Клин, Котельники, Красногорск, Краснознаменск, Ленинский, Лобня, Лотошино, Люберцы, Можайский, Молодежный, Мытищи, Озеры, Павловский Посад, Протвино, Пушкинский, Рошаль, Рузский, Сергиево-Посадский, Серебряные Пруды, Серпухов, Талдомский, Черноголовка, Шаховская, Щелково и Электросталь.
«Вопрос выдачи квартир у нас на особом контроле. Все квартиры уже благоустроены и готовы для комфортного проживания – можно сразу заезжать», – заключила Каклюгина.
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