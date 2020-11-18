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В Подмосковье обработали против гололедицы более 7 тыс км дорог за минувшую ночь
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Ноября 2020, 14:40
В Московской области дорожные службы обработали противогололедными материалами более 7,1 тысячи километров региональных и муниципальных дорог за минувшую ночь, сказано в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Было организовано дежурство порядка 130 дорожных рабочих и 280 единиц спецтехники, в том числе более 220 комбинированных дорожных машин», — уточняется в материале.
В первую очередь обрабатываются путепроводы, эстакады, мосты, крутые повороты, съезды и подъемы.
В Подмосковье в среду днем ожидается от -3 до -6 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью шесть метров в секунду.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призывает водителей не превышать скоростной режим, быть внимательными и аккуратными на дорогах, особенно в черте населенных пунктов в вечернее время.
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