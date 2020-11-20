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Воробьев поздравил победителей фестиваля «Армия России — 2020»
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Ноября 2020, 10:08
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил победителей Всеармейского фестиваля «Армия России - 2020» и поблагодарил Минобороны РФ за сотрудничество.
«Воспользовавшись моментом, хочу выразить слова благодарности за вовлеченность Минобороны в жизнь Подмосковья в целом и конкретно за помощь в ситуации с коронавирусом – и весной, и сейчас», - сообщил Воробьев на своей странице в Instagram.
Также он выразил благодарность военным врачам.
«Огромное спасибо военным врачам, которые помогают нам в это сложное время», - резюмировал губернатор.
Отборочные этапы фестиваля проходили на протяжении этого года по всей стране. В разных родах войск проводились профессиональные конкурсы и смотры, оценивались итоги годовой работы.
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