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Правительство РФ отметило Подмосковье за наилучшие показатели по нацпроекту по дорогам
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Ноября 2020, 10:09
Правительство России отметило Московскую область за достижение наилучших показателей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», команда региона получила диплом на Международном форуме «Транспортная неделя – 2020», сказано в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Награду министру транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексею Гержику вручил заместитель председателя правительства РФ, куратор национальных проектов Марат Хуснуллин.
«В проектную команду БКАД на территории Подмосковья входят сотрудники областного Минтранса, ГБУ Московской области «Мосавтодор», ГИБДД, Главного управления по информационной политике Московской области, ФКУ «Центравтомагистраль». В состав участников нацпроекта Подмосковье вошло в 2019 году», — сказано в сообщении.
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