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Жители 47 округов Подмосковья могут получить документы из МФЦ на дом
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Ноября 2020, 13:36
Готовые документы из многофункциональных центров Подмосковья теперь могут получить на дом жители 47 городских округов, сказано в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В условиях обострения ситуации с коронавирусом в Московской области особенно важно не допускать очередей в многофункциональных центрах. Поэтому мы запустили сервис по доставке готовых документов из МФЦ еще в 40 городских округах. Ранее такой сервис был доступен в семи муниципалитетах», - сообщил министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар.
Он подчеркнул, что к концу ноября данная услуга появится во всех подмосковных центрах «Мои документы».
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