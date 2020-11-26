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Подмосковные службы готовы к возможному удару циклона «Таня» по региону
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Ноября 2020, 13:16
Подмосковные службы готовы к любым погодные условиям, которые могут обрушиться на регион в ближайшие дни, рассказал РИАМО сотрудник пресс-службы министерства благоустройства Московской области.
«Ко всем погодным условиям готовы, будем устранять в регламентные сроки. Мы готовы к любым сюрпризам с октября», - сообщил собеседник агентства.
По прогнозам синоптиков, на Московский регион обрушится удар циклона «Таня» в ночь на 27 ноября. Прогнозируют дожди, а атмосферное давление будет интенсивно падать и опустится до 743 миллиметров ртутного столба.
С наступлением выходных влияние циклона на столичный регион ослабнет. На фоне прироста атмосферного давления, интенсивность осадков станет значительно меньше, но ветер, который развернется на северо-востоке, откроет дорогу более прохладным воздушным массам, поэтому в выходные пройдет небольшой снег.
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