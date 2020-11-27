27ноября 2020
пятница
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До двух градусов тепла и мокрый снег ожидает жителей Московского региона в пятницу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Ноября 2020, 13:06
В пятницу температура воздуха в Московском регионе поднимется до плюс 2 градусов, возможны осадки в виде мокрого дождя, информируется на сайте «Метеоновости».
«Сохранится облачная погода. Временами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Максимальная температура воздуха в Москве составит 0 - плюс 2, а по области – минус 1 - плюс 2 градуса», - сказано в сообщении.
Скорость юго-западного ветра составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 743 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 80%.
Специалисты отмечают, что подобная погода является некомфортной как для людей, страдающих различными хроническими заболеваниями и повышенной метеочувствительностью, так и лиц, адаптированных к изменению погоды, но при этом с явлениями хронической усталости, переутомлений и психологического дискомфорта.
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