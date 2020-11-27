27ноября 2020
пятница
|
Прогнозный план приватизации имущества Подмосковья на 2020–2022 годы изменился
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 27 Ноября 2020, 13:07
В прогнозный план приватизации имущества Подмосковья на 2020-2022 годы внесены изменения, принятые на 132-м заседании Московской областной думы, сказано в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.
«Предлагается уточнить позиции прогнозного плана, связанные с приватизацией областного имущества. В частности, перенести на 2021 год приватизацию объектов, связанную с высвобождением зданий на территории Москвы», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Она добавила, что для наиболее эффективной приватизации необходимо перенести ее в отношении ряда объектов на 2021 год в связи с выявленными ограничениями оборотоспособности и необходимостью проведения дополнительных кадастровых работ, а также уточнения сведений в Едином государственном реестре недвижимости.
Таким образом, объекты недвижимости в количестве восьми штук, включая пять тех, что находятся на территории столицы, реализуют в следующем году.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 +1
ночью 0 +2 утром 0 +2
Котировки
Партнеры