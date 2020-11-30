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Воробьев поручил помочь в улучшении качества отделений почты в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Ноября 2020, 13:43
Главы муниципальных образований должны помочь в улучшении отделений «Почты России», в частности, при их размещении в торговых центрах, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Каждый месяц в отделения почты приходят около 1,5 миллионов жителей региона. Часто поступают жалобы, связанные с уровнем качества отделений.
«Обращаю внимание глав, что <...> некоторые отделения «Почты России» жителей не радуют. <...> Нужно принять меры, чтобы «Почта России» за свои ресурсы при нашей поддержке переехала в современные и комфортные для людей условия», - сообщил Воробьев.
Он отметил, что любой торговый центр, муниципальные здания заинтересованы в потоке людей.
«Может, мы сможем и с частными торговыми центрами найти партнерство, которые обеспечит удобство и комфорт. Наши МФЦ радуют глаз, «Почта России» нуждается в поддержке», - заключил Воробьев.
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