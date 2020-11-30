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Два оставшихся мусорных полигона закроют в Подмосковье на следующей неделе
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Ноября 2020, 13:43
ва последние свалки завершат свою работу в Подмосковье на следующей неделе, мусорных полигонов в регионе больше не будет, рассказал в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее он сообщал , что в декабре закроют полигон «Ядрово» в Волоколамском городском округе и «Лесная» в Серпухове.
«Мы на следующей неделе закрываем две оставшиеся свалки, их больше не будет как класса», - рассказал Воробьев.
Он отметил, что в регионе будут действовать только комплексы по переработке отходов (КПО).
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