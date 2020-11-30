30ноября 2020
понедельник
|
Команда из Подмосковья вошла в тройку лидеров на чемпионате «Абилимпикс»
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 30 Ноября 2020, 13:44
Команда из Московской области вошла в тройку лидеров на чемпионате «Абилимпикс», показав свое мастерство в 68 компетенциях, сказано в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.
«Абилимпикс» – соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве.
«Подведены итоги VI Национального чемпионата «Абилимпикс». Команда Московской области завоевала 32 призовые медали: 5 золотых, 14 серебряных и 13 бронзовых. В общем командном зачете регион занял третье место», – сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Она добавила, что регион на чемпионате представляла команда из 129 участников.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 +2
вечером 0 +2 ночью 0 +2
Котировки
Партнеры