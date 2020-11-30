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Собянин проверил строящуюся станцию Мосметро «Славянский мир»
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Общество — 30 Ноября 2020, 13:45
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник проверил строящуюся станцию «Славянский мир» Троицкой линии Московского метрополитена, сказано в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Станция расположена на 42-м километре МКАД. Недавно было закончено сооружение тоннеля между будущими станциями «Славянский мир» и «Мамыри». Сама станция строится хорошими темпами. Уже успели выполнить третью часть всех запланированных работ.
«Когда эта станция откроется, жители Мосрентгена и близлежащих дачных поселков получат собственную станцию метро шаговой доступности. А остальным жителям Москвы станет гораздо проще добираться до огромных торговых комплексов на 42-м километре МКАД. Да и на самом МКАДе станет свободнее, если уменьшится поток устремляющихся сюда машин», – добавил Собянин.
Троицкая линия метро (или Коммунарская) тянется от станции МЦК «Крымская» до Троицка. Кроме того, дополнительная линия метро станет доступна для жителей новой Москвы. Линия метро обеспечит быстрым общественным транспортом порядка 1 миллиона человек, которые проживают в этом районе мегаполиса.
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