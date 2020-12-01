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РИАМО снова возглавило топ самых цитируемых подмосковных СМИ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Декабря 2020, 14:15
Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) возглавило рейтинг подмосковных медиаресурсов по цитируемости за третий квартал 2020 года, рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».
Во втором квартале 2020 года РИАМО также возглавило топ цитируемости от «Медиалогии».
В тройку лидеров в третьем квартале также вошли интернет-ресурс Mosregtoday.ru и радиостанция «Радио 1». В целом в топ-10 представлены два информагентства, две газеты, одна радиостанция и пять интернет-ресурсов.
В медиарейтинг вошли СМИ Московской области, основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости «Медиалогии». Рейтинг построен на основе базы СМИ, которая включает более 59 000 наиболее влиятельных источников.
Региональное информационное агентство Московской области рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.
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