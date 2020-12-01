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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Антоновой
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Декабря 2020, 14:16
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой, информирует Nation News.
Во вторник утром стало известно, что Антонова скончалась в возрасте 98 лет.
«Глава государства хорошо знал Антонову и неоднократно бывал в ее музее, ценил ее экспертные знания», — сказано в сообщении.
Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года. Возглавляла ГМИИ имени Пушкина с февраля 1961 года по июль 2013 года. Отойдя от руководства музеем, она заняла созданный специально для нее пост президента.
Из-за высокой репутации Антоновой в музейном сообществе учреждение смогло представить у себя уникальные шедевры мировой живописи из крупнейших художественных собраний, которые чрезвычайно редко выдаются за рубеж.
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