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СК добился возвращения работникам подмосковной фирмы почти 39 млн руб долга по зарплате
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Общество — 2 Декабря 2020, 11:30
Руководство предприятия «ТТО Клинволокно» в полном объеме погасило задолженность по заработной плате перед работниками в размере 38,8 миллиона рублей, сказано в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.
«Руководством предприятия принято решение о немедленном и полном погашении задолженности по заработной плате и иным выплатам перед 318 работникам», — сказано в сообщении.
В отношении бенефициара и гендиректора ООО «ТТО Клинволокно» возбуждено уголовное дело. Они полностью признали свою вину.
Председатель СК России Александр Бастрыкин ранее поставил ход расследования данного уголовного дела на контроль.
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