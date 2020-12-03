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Сергея Куликова назначили на пост главы «Роснано»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Декабря 2020, 11:32
Российское правительство утвердило директиву об избрании первого зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на должность председателя правления «Роснано», он будет руководить компанией пять лет, информирует kp.ru.
Сергей Куликов заменит на данном посту Анатолия Чубайса, который руководил «Роснано» с 2008 года.
«Директива для представителей государства (владеет 100% акций компании) в совете директоров АО «Роснано» подписана вице-премьером Дмитрием Чернышенко», - сказано в сообщении.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Сергею Куликову возглавить компанию.
Куликов родом из Свердловской области, окончил Суворовское училище, Военный университет Минобороны. Работал в «Рособоронэкспорте», компании «Скартел» (бренд Yota), «Ростехе». В коллегию Военно-промышленной комиссии перешел в 2018 году.
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