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Глава Союза журналистов Соловьев возглавит совет премии губернатора Подмосковья «Медиана»
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Декабря 2020, 10:12
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев возглавит экспертный совет губернаторской премии в сфере СМИ, интернет-блогов и соцсетей «Медиана», информирует в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Данный конкурс проводится впервые. Он направлен на поддержку талантливых авторов, освещающих жизнь Подмосковья.
«Приветствую идею губернатора (Андрея Воробьева - ред.) о создании подобного конкурса. Я сам родом из Подмосковья и знаю, что наш огромный регион обладает очень мощным журналистским потенциалом. Надеюсь, что качество работ будет высоким, а конкурс — станет ежегодным событием для всех подмосковных журналистов, станет еще одной хорошей традицией», — сообщил Соловьев.
Он пожелал удачи всем участникам конкурса.
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