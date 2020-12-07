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Минувшая ночь стала самой холодной с начала осенне‑зимнего периода в Москве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Декабря 2020, 10:16
Ночь с 6 на 7 декабря стала самой холодной в столице с начала осенне-зимнего периода, температура в городе опустилась до минус 8,9 градуса, рассказал РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».
«На 06:00 часов у нас было минус 8,9 градуса, при том температура еще будет понижаться. До этого самой холодной была ночь с 5 на 6 декабря, тогда было зафиксировано минус 8,8 градуса», - сообщил собеседник агентства.
В понедельник в Москве и Подмосковье осадков не ожидается. Температура воздуха понизится до минус 9 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от 2 до 4 метров в секунду.
Атмосферное давление в течении дня будет высоким и составит 769 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 60%.
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