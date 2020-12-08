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В Зарайске арестовали мужчину, выбросившего девушку из окна

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Общество — 8 Декабря 2020, 10:41

Мужчину, подозреваемого в убийстве девушки в подмосковном Зарайске, заключили под стражу, тело погибшей с травмами ранее нашли под окнами многоэтажного дома, сказано в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По ходатайству следователя следственного отдела по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области судом в отношении подозреваемого в убийстве жительницы города Зарайска 1999 года рождения (часть 1 статьи 105 УК РФ) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - уточняется в сообщении.

Тело погибшей обнаружили 5 декабря. Следователи установили, что к выпадению девушки из окна причастен ранее судимый уроженец Оренбургской области 1975 года рождения. Причастность мужчины к совершению преступления подтверждается показаниями свидетелей.

По предварительным данным, убийство произошло в ссоре при распитии спиртного. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

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