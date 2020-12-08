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Московские спасатели освободили утку, вмерзшую в лед на Химкинском водохранилище
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Общество — 8 Декабря 2020, 10:42
Столичные спасатели освободили утку, которая вмерзла в лед на Химкинском водохранилище, после спасения птицу доставили в центр реабилитации, сказано в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы.
Инцидент произошел в районе поисково-спасательной станции «Левобережная». О замерзающей птице 7 декабря сообщила жительница Москвы.
«Дежурная смена ПСС «Левобережная» Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах провела разведку и обнаружила в 25 метрах от берега птицу, застрявшую между льдинами и примерзшую к ним», - уточняется в сообщении.
Спасателям удалось освободить утку. Они доставили ее на берег, где их встретила заявитель и волонтер из центра реабилитации животных в Яхроме.
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