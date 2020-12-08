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34 тыс такси проверили в Подмосковье с начала года
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Декабря 2020, 14:54
За 11 месяцев 2020 года в Подмосковье проверили 34 тысячи такси, были выписаны штрафы на 33,9 миллиона рублей, рассказала заместитель начальника управления пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Екатерина Рем.
«За 11 месяцев этого года было проведено 1728 контрольно-надзорных мероприятий. Проверено 34 тысячи автомобилей легкового такси. Изъято и перемещено на штрафстоянку 1377 автомобилей, из них 667 нелегалов», - сообщила Рем.
Всего за 2020 год было выписано штрафов на 33,9 миллиона рублей.
Как отмечается в сообщении пресс-службы Мособлдумы, в регионе аннулировать разрешение на перевозку для такси могут за системные нарушения требований по безопасности, отсутствие атрибутики такси, отсутствие у таксистов общего стажа, отсутствие у юрлица финансово-хозяйственной деятельности.
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