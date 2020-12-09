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Крупные девелоперы строят в новой Москве около 2 млн квадратных метров жилья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Декабря 2020, 09:52
В Троицком и Новомосковском округах столицы крупные девелоперы строят порядка 2 миллионов квадратных метров жилья, за 11 месяцев в новой Москве ввели в эксплуатацию 1,6 миллиона квадратных метров жилья, проинформировал РИАМО руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.
«В стадии строительства сейчас порядка 2 миллионов квадратных метров жилой недвижимости у крупных девелоперов», - сообщил Жидкин.
Он отметил, что за 11 месяцев 2020 года на территории новой Москвы введено в эксплуатацию 1,6 миллиона квадратных метров жилья, из которых 380 тысяч квадратных метров - объекты индивидуального жилищного строительства.
Глава департамента напомнил, что, начиная с 2012 года, на новых территориях введено в эксплуатацию 14 миллионов квадратных метров жилой недвижимости, а также 80 социальных объектов. Более того, за 8 лет в ТиНАО созданы 175 тысяч рабочих мест, на данных момент их количество составляет порядка 250 тысяч.
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