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89 новых автомобилей поступили на подмосковную станцию скорой помощи
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Декабря 2020, 11:36
На Московскую областную станцию скорой медицинской помощи поступили 89 новых автомобилей класса В на базе Ford, сказано в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
«Все машины укомплектованы дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами для анестезиологии и интенсивной терапии», - уточняется в сообщении.
Данные машины были закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
«В этом году на службу скорой помощи ложится колоссальная нагрузка. Наша задача – сделать так, чтобы медицинская помощь даже при таких условиях оставалась максимально качественной и доступной для пациентов. Поэтому мы закупили 89 новых автомобилей скорой помощи, оснащенных необходимым медоборудованием», - сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
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