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В Щелкове задержали рецидивиста, повредившего топором 12 автомобилей
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Общество — 10 Декабря 2020, 11:37
Щелковские полицейские задержали ранее судимого 41-летнего жителя Пензенской области, который умышленно повредил топором 12 автомобилей, информируется на сайте Главного управления МВД России по Московской области.
«Установлено, что злоумышленник из хулиганских побуждений, находясь на парковке одного из торговых центров на Пролетарском проспекте, топором повредил стекла 12 автомобилей. Оперативно прибывшие сотрудники полиции задержали правонарушителя на месте преступления. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято орудие совершения противоправного деяния», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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