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Около 446 га изъятых сельхозземель в Подмосковье выставят на торги в начале 2021 года
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Общество — 10 Декабря 2020, 11:37
В Подмосковье около 446 гектаров изъятых сельскохозяйственных земель выставят на торги для их дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот, рассказала РИАМО министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
«Земельные участки сельхозназначения общей площадью 96,2 гектара в деревне Антоново и 40,6 гектара вблизи деревни Вяземское в Можайском городском округе, а также 309 гектаров в поселении Ядроминское городского округа Истра, изъятые у недобросовестных собственников, будут выставлены на торги в I квартале 2021 года в рамках работы по вовлечению неиспользуемых земель в хозяйственный оборот», - сообщила Адигамова.
Она добавила, что масштабная работа по контролю за использованием сельхозземель ведется в Подмосковье уже давно и прецеденты с изъятием неиспользуемых участков у собственника – не редкость.
«В Московской области много земли сельскохозяйственного назначения, которая может приносить пользу жителям и региону, если она работает. Некоторые собственники сельхозземель не используют их по назначению, и земля простаивает, почва теряет свою плодородность, а территория земель зачастую захламляется, зарастает сухостоем или борщевиком и становится угрозой жизнедеятельности жителей», - добавила министр.
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