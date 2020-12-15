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РИАМО запустило грандиозный новогодний конкурс со множеством подарков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Декабря 2020, 11:35
В преддверии Нового года Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) вместе с компаниями-партнерами подготовили подарки для читателей в соцсетях.
Подарки будут разные — билеты на каток на ВДНХ и на концерт фонда «Бельканто», книги от «Эксмо» и «Читай-города», настольные игры от Hobby World и милые сувениры от «Гоголь-Моголя».
Чтобы забрать подарок, надо написать в комментариях к конкурсному посту ДЕДМОРОЗ. Вы тут же получите ответ от Дедушки Мороза. Возможно, он сразу даст вам приз, но также возможно, что он попросит вас выполнить какое-то действие или попытать удачу еще раз.
Каждый подписчик агентства может позвать Дедушку три раза в сутки. Чтобы увеличить количество ходов, следите за тем, что отвечает вам Дедушка в комментариях. Там будут подсказки.
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